Сергей Лавров: Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что цель Запада — поссорить братские народы России и Белоруссии, а также не допустить укрепления Союзного государства. Об этом пишет «РИА новости».
— Сегодня коллективный Запад не оставляет попыток циничной фальсификации истории. Переписываются учебники, искажаются и передергиваются факты, сносятся памятники. Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчете не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства, — сказал он.
Как отметил Лавров, противостоять этому можно лишь с помощью воссоздания объективной картины прошлого.
Вчера на территорию Белоруссии комбинированным способом прибыл личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений ВС России.
В сообщении Минобороны России указывалось, что это делается в интересах повышения обороноспособности союзного государства.
Также в публикации сказано, что Россия передала Белоруссии очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ(С).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым