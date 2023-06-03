Сергей Лавров: Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что цель Запада — поссорить братские народы России и Белоруссии, а также не допустить укрепления Союзного государства. Об этом пишет «РИА новости».

— Сегодня коллективный Запад не оставляет попыток циничной фальсификации истории. Переписываются учебники, искажаются и передергиваются факты, сносятся памятники. Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчете не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства, — сказал он.

Как отметил Лавров, противостоять этому можно лишь с помощью воссоздания объективной картины прошлого.

Фото: commons.wikimedia.org

Вчера на территорию Белоруссии комбинированным способом прибыл личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений ВС России.

В сообщении Минобороны России указывалось, что это делается в интересах повышения обороноспособности союзного государства.

Также в публикации сказано, что Россия передала Белоруссии очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ(С).

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Максим Кокунин