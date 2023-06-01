Среднестатистическому казанцу за «однушку» на вторичном рынке придется отдать 94 своих зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань оказалась на 30-м месте рейтинга российских городов по доступности жилья. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость» (имеется в распоряжении «Реального времени»).

Так, согласно данным аналитиков, средняя заработная плата в столице Татарстана составляет 52 274 рубля. При этом стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке недвижимости в городе в среднем достигает 4,9 млн рублей (на апрель 2023 года). Чтобы приобрести такую «однушку», жителю Казани придется потратить 94 зарплаты.

Что же касается первичного рынка, то там за однокомнатную квартиру среднестатистическому казанцу придется заплатить 134 зарплаты, поскольку ценник за жилье составляет уже 7 млн рублей.

Дороже жилье оказалось лишь в Сочи, где при средней заработной плате в 50 252 рубля стоимость «однушки» на вторичном рынке достигает 8 млн (159 зарплат), а новой — 10 млн рублей (196 зарплат).

Говоря о лидерах рейтинга, стоит отметить Тюмень со средней зарплатой в 94,9 тысячи рублей (цена однокомнатной квартиры на первичном рынке — 4,6 млн, на вторичном — 4,4 млн). На втором месте расположился Красноярск: средняя зарплата — 71,2 тысячи рублей, а цена за новую «однушку» — 4,7 млн (за старую — 3,8 млн рублей). Замыкает тройку лидеров Саратов: зарплата — 42,9 тысячи рублей при стоимости жилья на обоих рынках в 2,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в апреле по Татарстану увеличилось число сделок на вторичном рынке недвижимости на 38%, схожая тенденция наблюдается и в Казани, где количество сделок выросло на 34%.

Так, за апрель в Татарстане зарегистрировали 21 тыс. сделок. Отметим, что показатель на 22% превысил значения аналогичного периода прошлого года (17 237).

Больше всего в апреле по сравнению с мартом этого года увеличился спрос на земельные участки — на 48,8% (6 602 и 9 824). Индивидуальные жилые дома стали покупать на 35% чаще (1 098 и 1482); квартиры — на 29% (6 770 и 8 729), нежилые помещения — на 27,5% (786 и 1002).

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Максим Кокунин