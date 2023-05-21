В Татарстане на 38% выросло число сделок на вторичном рынке недвижимости

В Татарстане увеличилось число сделок на вторичном рынке недвижимости на 38%, схожая тенденция наблюдается и в Казани: там рост сделок вырос на 34%. Об этом сообщает Управление Росреестра по республике.

Так, за апрель в Татарстане зарегистрировали 21 тыс. сделок. Отметим, что показатель на 22% превысил значения аналогичного периода прошлого года (17 237).

По данным ведомства, больше всего в апреле по сравнению с мартом этого года увеличился спрос на земельные участки — на 48,8% (6 602 и 9 824). Индивидуальные жилые дома стали покупать на 35% чаще (1 098 и 1482); квартиры — на 29% (6 770 и 8 729), нежилые помещения — на 27,5% (786 и 1002). Замруководителя регионального управления Лилия Бурганова отметила, что в этом году положительная динамика наблюдается каждый месяц.



Всего в январе — апреле этого года на вторичном рынке Татарстана было зарегистрировано около 62 тыс. сделок, в Казани — 16 980.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев объяснил, что основной причиной роста количества сделок на вторичном рынке является «переориентирование спроса со строящего жилья на уже существующее». Так, цены на него за последние 6—8 месяцев снизились на 15—20%.

— Но дальнейшего снижения стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости вряд ли стоит ожидать, — заметил вице-президент.

Несмотря на затоваривание на рынке жилья, Татарстан продолжает устанавливать новые рекорды по его вводу. Всего за 3 месяца 2023 года объем ввода жилья в республике достиг 1,2 млн квадратных метров. Это на 31% больше аналогичного периода прошлого года и почти на 40% больше, чем 5 лет назад.



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Илина Хакимова