На конгрессе евразийской интеграции в Казани обсудят вопросы безопасности

«В этом году у нас тема безопасности»

Как выяснило «Реальное время», IV Казанский международный конгресс евразийской интеграции, который пройдет в конце месяца, будет посвящен вопросам безопасности. Форум под патронажем профильного комитета Госдумы и раиса республики состоится 29—30 июня и по традиции соберет более 250 специалистов России и зарубежных стран (Китай, Турция, Иран, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Белоруссия).

Ранее участники конгресса обсуждали создание постоянно действующей экспертно-аналитической площадки, объединяющей усилия власти, науки и реального сектора экономики в продвижении процессов евразийской интеграции. Минувшим летом говорили о перспективах стран ЕАЭС в условиях коллапса прежних международных отношений. Эксперты считали, что у объединения масса новых точек роста, но кооперация стран пока слабо развита.

— В этом году у нас тема безопасности. Очень много интересных вопросов будем обсуждать: не только по экономической и политической безопасности, но и по аграрным вопросам. Это тоже наша жизнь, поэтому поговорим в том числе о безопасности сельского хозяйства, применении органических удобрений, о том, как улучшить наше здоровье. Продовольственная безопасность, медицинская. Сейчас в медицине актуальны вопросы реабилитации. Многим, кто возвращается с СВО, нужно восстанавливаться. А как восстанавливаться? Надо помогать в этом, чтобы люди, те, кто вернулись покалеченными, видели, что реабилитация идет в полном объеме, чтобы не оставались они непотребными калеками, как после Великой Отечественной — без ног, без рук. Поэтому таких вопросов будет много, и все они так или иначе связаны с темой безопасности, — рассказала «Реальному времени» Рауза Шагеева, вице-президент «Экономического общества РТ» — одного из организаторов форума.

«Привыкли приезжать в Казань, где их принимают по высшему разряду»



Целью предстоящего международного конгресса евразийской интеграции в Казани станет выработка теоретических основ и практических механизмов по обеспечению стратегического характера социально-экономической, духовно-нравственной, научно-образовательной, культурно-гуманистической, технико-технологической и коммуникативной безопасности в процессе углубления и расширения межгосударственной и межрегиональной интеграции в ЕАЭС, СНГ и на пространстве Большой Евразии.



III Казанский международный конгресс евразийской интеграции, июнь 2022 г. Фото: gossov.tatarstan.ru

В работе форума участвуют Совет Федерации Федерального собрания, Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Госсовет РТ, представители министерств и ведомств, ученые ведущих вузов России и стран СНГ, Китая, Индии, Турции, Ирана.

— Заявки идут, город готовится. Мы могли бы перенести конгресс на осень, но не хотелось бы, потому что люди его ждут. Привыкли приезжать в Казань, где их принимают по высшему разряду, из Госдумы собираются приехать и в этом году. И председатель комитета, и руководители аппарата, — сообщила Рауза Шагеева.

Для проведения конгресса Академия наук Татарстана ищет оператора и объявила тендер на 5,06 млн рублей. От исполнителя требуют подготовку нескольких конференц-залов, в том числе одного большого — вместимостью на 500 человек, с необходимым оборудованием для презентаций, выступления спикеров и кабиной переводчика. Еще требуются два оснащенных техникой зала — каждый на 100 человек, и пять залов на 40 посадочных мест. В фойе должны быть созданы условия для организации экспозиций, регистрации участников и проведения кофе-брейков.

III Казанский международный конгресс евразийской интеграции, июнь 2022 г. Фото: gossov.tatarstan.ru

Также исполнителю контракта придется обеспечить перелет или проезд экономклассом приглашенных участников конгресса:

— Пекин (КНР) — Казань — Пекин (КНР) — не менее одного чел.;

— Анкара (Турция) — Казань — Анкара (Турция) — не менее одного чел.;

— Стамбул (Турция) — Казань — Стамбул (Турция) — не менее одного чел.;

— Тегеран (Иран) — Казань — Тегеран (Иран) — не менее одного чел.;

— Баку (Азербайджан) — Казань — Баку (Азербайджан) — не менее одного чел.;

— Астана (Казахстан) — Казань — Астана (Казахстан) — не менее двух чел.;

— Ташкент (Узбекистан) — Казань — Ташкент (Узбекистан) — не менее двух чел.;

— Бишкек (Кыргызстан) — Казань — Бишкек (Кыргызстан) — не менее двух чел.;

— Минск (Беларусь) — Казань — Минск (Беларусь) — не менее двух чел.;

— Махачкала — Казань — Махачкала — не менее одного чел.;

— Якутск — Казань — Якутск — не менее одного чел.;

— Новосибирск — Казань — Новосибирск — не менее одного чел.;

— Томск — Казань — Томск — не менее одного чел.;

— Екатеринбург — Казань — Екатеринбург — не менее двух чел.;

— Симферополь — Казань — Симферополь — не менее одного чел.;

— Уфа — Казань — Уфа — не менее одного чел.;

— Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород — не менее одного чел.;

— Санкт-Петербург — Казань — Санкт-Петербург — не менее пяти чел.;

— Москва — Казань — Москва — не менее восьми человек.



Кроме того, для обеспечения трансфера из аэропорта до гостиницы для участников конгресса нужны не менее двух микроавтобусов Mercedes Sprinter, а также для перемещения гостей форума — не менее четырех автобусов Hyundai Universe.

Гостиница — категории не менее «четыре звезды», расположение — в пределах центра Казани, наличие подъездных путей для автомобилей и автобусов, наличие парковки с не менее 30 парковочными местами. Кроме того, на исполнителе затраты по организации питания, культурной программы, которая предусматривает экскурсию в Раифский монастырь, фото-, видеосопровождение.

Василя Ширшова