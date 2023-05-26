В центре Краснодара раздался хлопок: в рядом стоящей пятиэтажке выбило окна

В Краснодаре в районе улицы Морская был слышен громкий хлопок: зафиксировано повреждение здания, пострадавших предварительно нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.



— По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04.17 в городе Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет, — говорится в сообщении.

Фото: t.me/emnaumov

Как сообщил, в свою очередь, мэр Краснодара Евгений Наумов, в результате происшествия повреждены офисное здание и жилой дом: в одной из пятиэтажек частично выбило окна.

— Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. <…> Устанавливается причина произошедшего. Прошу жителей соблюдать спокойствие, — написал Наумов в своем telegram-канале.

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Илина Хакимова