В Нижнекамске оштрафовали воспитательницу детского сада за избиение 2-летнего ребенка

Суд в Нижнекамске вынес приговор в отношении 59-летней воспитательницы детского сада в Камских Полянах, которая ударила ребенка во время прогулки. Ее признали виновной по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Как напомнил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, инцидент произошел утром 20 сентября прошлого года. Женщина во время прогулки с детьми несколько раз ударила 2-летнюю воспитанницу по лицу и телу.

Свою вину обвиняемая полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, с лишением права занимать должность воспитателя в организациях дошкольного образования в течение одного года.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обвинение в избиении девочки предъявили 69-летней воспитательнице МАДОУ «Детский сад №2 «Золотая рыбка».

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Айрат Назипов