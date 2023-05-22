В КФУ научили нейросеть проектировать особо прочные сплавы

Ученые кафедры вычислительной физики Института физики КФУ разработали новую методологию определения прочности аморфных металлических сплавов, основанную на применении искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе вуза.



Аморфные сплавы применяются в машиностроении и других сферах промышленности, в том числе для изготовления сейсмодатчиков, мембран манометров, датчиков скорости и др.

Группа ученых кафедры разработала нейросеть, способную анализировать большой набор эмпирических данных о физических и химических свойствах всех элементов таблицы Менделеева.

— В рамках предложенной методологии из различных комбинаций этих элементов, преимущественно металлических, «собирается» сплав и задается доля каждого элемента в сплаве. Далее обученная нейросеть осуществляет анализ информации о физических и химических свойствах элементов, образующих эти сплавы, и определяет механические свойства этого сплава. Вся эта процедура занимает всего пару минут, — рассказал доцент кафедры вычислительной физики Булат Галимзянов.

По словам ученого, в результате исследований удалось установить, что прочностные показатели у аморфных сплавов на основе Cr, Fe, Co, Ni, Nb, Mo и W с добавками полуметаллов (Be, B, Al , Sn и др.) и неметаллов (Si и P, и др.), а еще у лантаноидов (La и Gd, и др.) выше, чем у сплавов на основе других элементов. Полученные данные опубликованы в журнале Metals.

Разрабатываемый в КФУ метод проектирования аморфных сплавов с заданными упругопластическими свойствами поможет ускорить создание новых материалов для промышленности.

В последнее время в мире становится все больше сфер, где применяется искусственный интеллект. Различные ведомства ищут способы не допустить злоупотребления нейросетями. Так, ВОЗ призвала людей быть осторожными при использовании чат-ботов для защиты здоровья населения, а страны G7 договорились о пяти принципах ответственного использования таких технологий. Казанцы, опрошенные «Реальным временем», рассказали, чем для них является искусственный интеллект — помощником или опасностью.

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Маргарита Головатенко