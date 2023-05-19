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Владимир Путин назвал недоумками противников России, которые руководствуются неоколониальными идеями

15:20, 19.05.2023
Владимир Путин назвал недоумками противников России, которые руководствуются неоколониальными идеями
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал противников страны, которые придерживаются неоколониальных идей, недоумками. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

— Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему второе? Да потому что недоумки, — сказал президент под смех слушающих.

Также российский лидер подчеркнул, что авторы провокаций в стране руководствуются западными шаблонами и исходят из того, что культурное многообразие России — это якобы ее слабость.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Они исходили и исходят из того, что культурное, национальное многообразие России — это наша слабость, а жизнь, дорогие друзья и коллеги, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила, — добавил он.

Напомним, Владимир Путин, оглашая 21 февраля послание Федеральному собранию, заявил, что Россия ответит на любые вызовы. Он подчеркнул, что все население страны — один большой и сплоченный народ.

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Айрат Назипов
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