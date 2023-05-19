Владимир Путин назвал недоумками противников России, которые руководствуются неоколониальными идеями

Президент России Владимир Путин назвал противников страны, которые придерживаются неоколониальных идей, недоумками. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

— Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему второе? Да потому что недоумки, — сказал президент под смех слушающих.

Также российский лидер подчеркнул, что авторы провокаций в стране руководствуются западными шаблонами и исходят из того, что культурное многообразие России — это якобы ее слабость.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Они исходили и исходят из того, что культурное, национальное многообразие России — это наша слабость, а жизнь, дорогие друзья и коллеги, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила, — добавил он.

Напомним, Владимир Путин, оглашая 21 февраля послание Федеральному собранию, заявил, что Россия ответит на любые вызовы. Он подчеркнул, что все население страны — один большой и сплоченный народ.

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Айрат Назипов