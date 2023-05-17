В Казани снова эвакуируют школы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В школы Казани в очередной раз поступили сообщения с угрозами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии:

— Знаем, что от таких новостей вы уже немного устали, но для нас важно информировать родителей и важно не терять бдительность, поэтому в таких случаях проходят проверки. Безопасность детей — превыше всего! Спасибо всем за понимание, — говорится в тексте.

В какие учебные заведения поступили угрозы, не сообщают, но в мэрии отмечают, что персонал проводит эвакуацию в нескольких школах города. На месте работают экстренные службы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Похожая ситуация в Казани наблюдалась и в понедельник, 15 мая. Тогда в казанские школы Казани также поступили сообщения с угрозами.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов