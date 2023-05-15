В Казани снова эвакуируют школы из-за сообщений с угрозами
В школы Казани снова поступают сообщения с угрозами. Об этом рассказали в мэрии города:
— Персонал действует по инструкции: сообщает в правоохранительные органы и проводит эвакуацию. Просим родителей отнестись с пониманием к необходимым мерам безопасности, — говорится в тексте.
Аналогичная ситуация происходила в столице Татарстана и 11 мая. В тот день сразу несколько школ получили сообщения с угрозами.
На следующий день ситуация повторилась в школе №137 в Кировском районе города. Как рассказали очевидцы, учащихся в течение часа не пускали в школу — сотрудники правоохранительных органов проверяли здание. Тревога оказалась ложной.
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