В Казани снова эвакуируют школы из-за сообщений с угрозами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В школы Казани снова поступают сообщения с угрозами. Об этом рассказали в мэрии города:

— Персонал действует по инструкции: сообщает в правоохранительные органы и проводит эвакуацию. Просим родителей отнестись с пониманием к необходимым мерам безопасности, — говорится в тексте.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналогичная ситуация происходила в столице Татарстана и 11 мая. В тот день сразу несколько школ получили сообщения с угрозами.

На следующий день ситуация повторилась в школе №137 в Кировском районе города. Как рассказали очевидцы, учащихся в течение часа не пускали в школу — сотрудники правоохранительных органов проверяли здание. Тревога оказалась ложной.



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Айрат Назипов