В Алексеевском районе Татарстана к концу осени построят новый культурно-спортивный комплекс
Как выяснило «Реальное время», в этом году на территории пгт Алексеевское появится новый культурно-спортивный комплекс стоимостью чуть более 44 млн рублей. Его строительство планируется завершить до 30 ноября.
Согласно проектной документации, объект будет расположен по адресу: ул. Казакова, д. 13б. Подрядчику необходимо провести комплекс работ по бетонному покрытию, установке ливневой канализации и укладке брусчатки.
Источником финансирования работ станут муниципальный и республиканский бюджеты.
Напомним, в конце апреля сообщалось, что в пгт Алексеевское построят новые инженерные системы за 51,5 млн рублей. Заказчиками работ выступили Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, а также ГКУ «Главное управление инженерных сетей». По их условиям, исполнителю предстоит возвести:
- станцию водоподготовки,
- насосные станции I подъема наземного типа,
- наружные сети водоснабжения,
- наружные сети канализации,
- наружные сети электроснабжения,
- а также благоустроить и озеленить территорию.
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