В Алексеевском районе Татарстана к концу осени построят новый культурно-спортивный комплекс

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», в этом году на территории пгт Алексеевское появится новый культурно-спортивный комплекс стоимостью чуть более 44 млн рублей. Его строительство планируется завершить до 30 ноября.

Согласно проектной документации, объект будет расположен по адресу: ул. Казакова, д. 13б. Подрядчику необходимо провести комплекс работ по бетонному покрытию, установке ливневой канализации и укладке брусчатки.

Источником финансирования работ станут муниципальный и республиканский бюджеты.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в конце апреля сообщалось, что в пгт Алексеевское построят новые инженерные системы за 51,5 млн рублей. Заказчиками работ выступили Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, а также ГКУ «Главное управление инженерных сетей». По их условиям, исполнителю предстоит возвести:

станцию водоподготовки,

насосные станции I подъема наземного типа,

наружные сети водоснабжения,

наружные сети канализации,

наружные сети электроснабжения,

а также благоустроить и озеленить территорию.

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Максим Кокунин