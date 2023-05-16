Организацией приема семей от имени раиса Татарстана и его супруги займется компания из Ульяновска

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Организацией и проведением торжественного приема от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой в 2023 году займется ульяновское ООО «Коннект». Контракт заключили на 5,3 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Стоимость контракта опустилась на 255,4 тысячи рублей от начальной цены, или на 4,6%. На его заключение помимо «Коннекта» претендовали еще два участника, запросившие за свои услуги 5,305 млн рублей и 5,17 млн рублей.

ООО «Коннект» зарегистрировано в Ульяновске в ноябре 2015 года. Уставный капитал — 1 миллион рублей. Владелец и генеральный директор — Заур Насиров.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, начальная цена контракта составляла 5,5 млн рублей. Она оказалась на 903,5 тысячи рублей больше начальной цены, объявленной в прошлом году.

Профинансируют прием семей из бюджета Татарстана. Он состоится в Гербовом зале казанского Кремля и займет как минимум полтора часа.

На мероприятие пригласят 50 лучших семей Татарстана. Каждой из них вручат букет цветов и комплекты из двух бокалов, выполненных из серебра 925 пробы с частичным покрытием золотом не менее 750 пробы. На их ножках закрепят подвижные обручальные кольца большого и маленького размера.

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Татьяна Демина