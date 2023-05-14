Исследование: в 2022 году россияне стали меньше учиться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Темпы роста российского рынка образовательных услуг снижаются с 70% до 18% к 2022 году. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на маркетинговую платформу Calltouch.



Согласно опросу, 52% респондентов отложили, перенесли или отменили какую-либо форму обучения в 2023 году, 28% будут учиться, но только в случае крайней необходимости, а 20% еще не решили, стоит ли повышать квалификацию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первом квартале 2023 года наблюдалось рекордное снижение числа россиян, подавших документы в учебные заведения, по сравнению с аналогичным периодом того же года. Этот показатель снижается.

Такое снижение спроса на образовательные услуги связано с общим снижением платежеспособности россиян, потерей привычных маркетинговых каналов продвижения и естественным падением интереса к образованию после бума во время пандемии коронавируса.

При этом количество компаний, предоставляющих услуги в сфере образования, наоборот, увеличилось: в первом квартале 2023 года число зарегистрированных таких компаний вдвое превысило число ликвидаций.

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Елизавета Пуншева