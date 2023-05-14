В России за сутки потушили 95 природных пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России за сутки лесопожарные службы потушили 95 природных пожаров. Об этом сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.05.2023 в 28 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 95 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 53 021 гектара, — отмечается в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К полуночи 14 мая на территории страны зафиксировали 64 лесных пожара на площади 25,9 тысячи гектаров.

11 мая сообщалось, что в Татарстане и еще 11 регионах России ожидаются чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров. При этом в этих регионах пока нет угроз для возникновения природных возгораний.

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Елизавета Пуншева