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В Казани в субботу произошло более 100 ДТП

09:35, 14.05.2023 1
В Казани в субботу произошло более 100 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани в субботу, 13 мая, произошло 112 ДТП, в четырех из них пострадали люди, сообщили в ГИБДД города.

Жители города пострадали в столкновении автомобилей и при наезде на велосипедиста. Также произошло два случая падения пассажиров в общественном транспорте.

В выходной день сотрудники Госавтоинспекции задержали 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения, у еще двух водителей не было прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех граждан.

В пятницу, 12 мая, в Казани произошло 192 аварии. В четырех случаях пострадали люди. В трех случаях автомобилисты сбили велосипедистов. Еще в одном ДТП под колеса машины попал пешеход.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Да вчера сразу три аварии повстечалось на дорогах Казани.
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