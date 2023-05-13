За сутки в Казани сбили трех велосипедистов

Фото: ГИБДД Казани

В пятницу, 12 мая, в Казани произошло 192 аварии. В четырех случаях пострадали люди, сообщили в Госавтоинспекции города.

В трех случаях автомобилисты сбили велосипедистов. Еще в одном ДТП под колеса машины попал пешеход.

За сутки сотрудники ГИБДД задержали 10 пьяных водителей и двух автомобилистов, не имеющих права управления. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены семь человек.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На прошлых выходных в Казани на улице Магистральной КАМАЗ сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Ему было 54 года.

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Айрат Назипов