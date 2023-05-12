На улице Кирпичникова в Казани сгорел автомобиль
В Казани на улице Кирпичникова загорелся автомобиль. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
— Горела легковая машина. Пострадавших нет, — рассказали нам.
Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, не исключено, что автомобиль подожгли. Незадолго до возгорания возле машины заметили подозрительного мужчину. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В сентябре прошлого года в Набережных Челнах полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей. Он поджег стоящий на парковке BMW и скрылся с места происшествия. Огонь перекинулся на соседние машины, в результате чего пострадало семь транспортных средств.
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