На улице Кирпичникова в Казани сгорел автомобиль

Фото: очевидцы

В Казани на улице Кирпичникова загорелся автомобиль. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

— Горела легковая машина. Пострадавших нет, — рассказали нам.

Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, не исключено, что автомобиль подожгли. Незадолго до возгорания возле машины заметили подозрительного мужчину. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фото: Google maps (скриншот)

В сентябре прошлого года в Набережных Челнах полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей. Он поджег стоящий на парковке BMW и скрылся с места происшествия. Огонь перекинулся на соседние машины, в результате чего пострадало семь транспортных средств.



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Айрат Назипов