В Набережных Челнах полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей
В Набережных Челнах полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей. Этой ночью он поджог стоящий на парковке BMW и скрылся с места происшествия. Однако огонь перекинулся на соседние машины, в результате чего пострадало семь транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили предполагаемого поджигателя. Им оказался 40-летний местный житель, который был задержан у себя дома. Мужчина вину признает, в содеянном раскаивается. Устанавливаются размер ущерба и мотивы совершения поджога.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, этой ночью в Набережных Челнах на парковке возле дома №80а (58/24) по Московскому проспекту загорелись семь автомобилей. Два из них сгорели дотла, пять частично повреждены.
Сообщение о происшествии поступило в 02.56. В 03.00 к месту вызова прибыли первые пожарные подразделения. Горели несколько автомобилей:
- BMW (полностью);
- Chevrolet (полностью);
- Hyundai ix35 (капот, крыло, правые двери, крыша);
- BMW Х6 (задний бампер, задняя правая дверь);
- Mitsubishi Pagero Sport (капот, передний бампер, передние фары);
- ВАЗ 2112 (передний бампер, передние фары);
- ВАЗ 2114 (задняя левая фара).
В 03.06 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 11,1 кв.м.
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