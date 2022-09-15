В Набережных Челнах полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей. Этой ночью он поджог стоящий на парковке BMW и скрылся с места происшествия. Однако огонь перекинулся на соседние машины, в результате чего пострадало семь транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили предполагаемого поджигателя. Им оказался 40-летний местный житель, который был задержан у себя дома. Мужчина вину признает, в содеянном раскаивается. Устанавливаются размер ущерба и мотивы совершения поджога.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, этой ночью в Набережных Челнах на парковке возле дома №80а (58/24) по Московскому проспекту загорелись семь автомобилей. Два из них сгорели дотла, пять частично повреждены.

Сообщение о происшествии поступило в 02.56. В 03.00 к месту вызова прибыли первые пожарные подразделения. Горели несколько автомобилей:

BMW (полностью);

Chevrolet (полностью);

Hyundai ix35 (капот, крыло, правые двери, крыша);

BMW Х6 (задний бампер, задняя правая дверь);

Mitsubishi Pagero Sport (капот, передний бампер, передние фары);

ВАЗ 2112 (передний бампер, передние фары);

ВАЗ 2114 (задняя левая фара).

В 03.06 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 11,1 кв.м.

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Максим Кокунин