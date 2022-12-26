Власти Казани предоставят отсрочку платежей за установку рекламных конструкций за I квартал 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани планирует предоставить отсрочку платежа по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города за I квартал 2023 года, выяснило «Реальное время». Решение обосновали «необходимостью принятия дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области наружной рекламы в условиях сложной экономической ситуации в Российской Федерации».

Согласно проекту постановления исполкома Казани, планируется установить сроки оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по следующему графику:

до 31 декабря 2022 года — 50%;

до 30 января 2023 года — 30%;

до 27 февраля 2023 года — 20%.

Управлению наружной рекламы и информации исполкома Казани поручат не начислять пени в отношении задолженности по оплате за I квартал 2023 года по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций при соблюдении сроков оплаты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию объектов на территории Казани предоставлена и за I, II, III и IV кварталы 2022 года. Управлению наружной рекламы и информации исполкома города было поручено не начислять пени за задолженность.

Напомним, в марте пандемийного 2020 года представители индустрии наружной рекламы столицы Татарстана направили мэру Казани Ильсуру Метшину письмо, в котором пожаловались на многочисленные срывы размещения из-за COVID-19 и грядущие убытки. Они попросили перенести арендные платежи с 2020-го на 2021 год и компенсировать им убытки, а также выкупить часть простаивающих поверхностей под социальную рекламу.



В итоге им предоставили отсрочку внесения платежа за второй квартал 2020 года. В последующем мера не раз продлевалась.



В этом году рынок рекламы захватила геополитическая паника. Он потерял крупных зарубежных рекламодателей, популярные площадки и привычные сервисы. Как рынок адаптируется к новым условиям, куда «ушли» бюджеты, как компаниям перестроить маркетинг в ситуации неопределенности и стоит ли ожидать роста в следующем году — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Татьяна Демина