Продажи новых автобусов в апреле 2023 года выросли на 62%

В России по итогам апреля реализовали на 62% больше автобусов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».



45% от общего числа проданных авто пришлось на отечественную марку PAZ. (594 ед., рост на 71% в сравнении с 2022-м). Тройку составили LIAZ (185 шт., рост в 2,9 раза) и NEFAZ (163 шт., +46%), пятерку замкнули китайский Yutong (96 шт., рост в 2,4 раза) и отечественный Volgabus (73 шт., -14%).

Отметку в 100 реализованных автобусов по итогам апреля 2023 года преодолели пять моделей. Первые две позиции здесь заняли представители Павловского автозавода — PAZ 3205 (252 шт.) и PAZ 3204 (222 шт.) На третьей строчке рейтинга расположился NEFAZ 5299 (163 шт.), замыкают пятерку лидеров PAZ 4234 (118 шт.) и LIAZ 4292 (102 шт.).

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Маргарита Головатенко