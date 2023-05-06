За сутки в России коронавирус подтвердился у 4 281 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4 281 человека, госпитализированы 802 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 874 838 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 6 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 612 пациентов. Всего вылечившихся — 22 286 388 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 33 россиян. Всего от инфекции скончались 398 496 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин