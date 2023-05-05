За год спрос на электросамокаты в Казани возрос в 9 раз

В Казани, несмотря на ужесточение Правил дорожного движения для электросамокатов, спрос на этот вид транспорта возрос в 9 раз. Город занял третье место по распространенности кикшеринга после Тулы и Кисловодска. Об этом сообщают специалисты «Мегафона».

Отмечается, что в крупных городах России спрос также возрос, но в 2,5 раза. Самое активное распространение кикшеринга зафиксировано в Центральном федеральном округе. На втором месте Северо-Западный округ, на третьем — Поволжье.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Чаще всего электросамокатами пользуются люди в возрасте от 25 до 35 лет. От общего числа пользователей они составляют 47%. При этом за прошедший год значительно — на 84% — выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет.

Напомним, с 1 марта 2023 года в России вступил в силу масштабный пакет поправок, внесенных в Правила дорожного движения (ПДД). Большинство нововведений дополняют или закрепляют уже имеющиеся нормы, часть уже применяется в виде эксперимента. Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева