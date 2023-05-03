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В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

21:27, 03.05.2023 2
В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за работ, связанных со строительством первого участка второй линии метрополитена в Казани, отключат воду в Советском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Воду отключат с 9:00 10 мая до 9:00 11 мая по следующим адресам:

  • ул. Академика Сахарова, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 13а, б, в, г, 17а, 19а, 31б, в, г, д, 31/1;
  • ул. Закиева. 17, 39, 17а.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На прошлой неделе власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Ознакомиться с графиком ремонта и гидроопрессовок можно в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:39
    Блин как раз выходные,некстати,конечно.ладно хоть предупредили,запасемся
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    Анонимно 10:21
    Выходные нечего дома сидеть,уедут многие,город пустой будет. Цистерны стоять будут,кто не запасется
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