В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из-за работ, связанных со строительством первого участка второй линии метрополитена в Казани, отключат воду в Советском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Воду отключат с 9:00 10 мая до 9:00 11 мая по следующим адресам:

ул. Академика Сахарова, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 13а, б, в, г, 17а, 19а, 31б, в, г, д, 31/1;

ул. Закиева. 17, 39, 17а.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На прошлой неделе власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Ознакомиться с графиком ремонта и гидроопрессовок можно в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов