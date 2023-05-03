Центр татарстанского Апастово благоустроят за 31 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», до 30 ноября текущего года в поселке городского типа Апастово проведут благоустройство центральных улиц. Стоимость контракта оценивается в 31,1 млн рублей, а источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Уточняется, что территория благоустройства расположена по ул. Мусы Джалиля, Красноармейской, Ленина (от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка с ул. Сары Садыковой), Кооперативной, Заводской с частной малоэтажной застройкой. Согласно техническому заданию, перед подрядчиком стоит задача сделать из улиц самостоятельное общественное пространство

Имеющимся проектом предлагается благоустройство третьей очереди парковой территории. Так, подрядчику предстоит построить спортивную площадку с памптреком, установить столы для настольного тенниса, лежаки, скамейки, а также велопарковки. Кроме этого, ему также предстоит провести сети наружного освещения и видеонаблюдения.

Помимо работы с конкретными объектами исполнитель также обязуется проложить пешеходные дорожки. После того, как они будут готовы, он должен будет озеленить всю рабочую зону, в том числе при помощи деревьев.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, более 193 тысяч жителей Татарстана приняли участие в опросе по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Отметим, что на данный момент в республике реализуется три программы по благоустройству общественных пространств. Объем выполнения работ составляет 4%. Голосование стартовало по всей России 15 апреля.

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Максим Кокунин