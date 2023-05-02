В Татарстане в преддверии Дня Победы ожидается рост внутренней миграции

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в ближайшие дни ожидается рост внутренней миграции. Об этом рассказал заместитель начальника полиции МВД по республике по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

— Наряду с этими майскими праздниками, посвященными Дню Победы, прогнозируем рост миграции внутри республики, связанный с посещением значительной частью граждан родных и близких в сельских районах, а также проведением выходных на дачах, в лесных массивах, водных акваториях. Данные места отдыха граждан также будут взяты на контроль нашими нарядами, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, полиция в Татарстане перешла на усиленный режим работы с 30 апреля. В день празднования Победы в Великой Отечественной войне — 9 мая — за охраной общественного порядка и обеспечением безопасности в республике будут следить более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов.



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Татьяна Демина