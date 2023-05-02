Более 350 участников прослушали лекции об ИИ и машинном обучении в «Школе 21» в Казани

В Казани состоялась первая серия научных лекций в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey.

Спикерами лекций стали ведущие российские ученые и исследователи из Сбера, Института искусственного интеллекта AIRI и вузов страны. Они рассказали о возможностях искусственного интеллекта и его пользе для общества, последних трендах разработки и внедрения нейросетей. В рамках лекции участники подробно познакомились с задачами диагностических моделей в медицине, программным обеспечением с искусственным интеллектом, узнали про использование глубокого обучения для моделирования и реконструкции 3D-форм и коммерциализацию продуктовых решений на основе технологий ИИ на опыте Университета Иннополис.

Илья Мирин, директор Казанского кампуса «Школы 21»:

— На сегодняшний день искусственный интеллект прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Люди активно интересуются этой темой и хотят ее подробно изучить. Поэтому очень важно рассказывать о перспективах его развития, сферах применения и значимости в современном мире. Казанский кампус «Школы 21» стал первооткрывателем цикла научных лекций. Более 300 человек приняли участие в этом мероприятии, это еще раз говорит о том, что спрос на знания в ИТ-сфере достаточно высокий.

«Школа 21» — это бесплатная школа программирования от Сбера, которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ.

В настоящее время у «Школы 21» открыты кампусы в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте, в них учатся более 4100 человек из 76 регионов России. Более 1 800 участников уже трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны.