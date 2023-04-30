Главе СКР доложат результаты проверки информации о драке семейной пары с подростком в парке Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Распространившимся в СМИ и в соцсетях сообщением о драке семейной пары с подростком в одном из парков в Казани заинтересовались в Следственном комитете России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому организовать проверку информации и представить по ее итогам доклад.

Инцидент произошел в казанском Горкинско-Ометьевском лесу. «Отмечается, что сначала женщина ударила одного из молодых людей, а после ее муж, размахнувшись, ударил подростка по голове», — говорится в сообщении Следкома.

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Татьяна Демина