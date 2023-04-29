В Татарстане за сутки зарегистрированы 30 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 30 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 29 апреля в Татарстане зарегистрированы 205 205 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 652 человека, в том числе 28 за сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.



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Максим Кокунин