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В Татарстане за сутки зарегистрированы 30 новых случаев заражения коронавирусом

11:10, 29.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрированы 30 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 30 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 29 апреля в Татарстане зарегистрированы 205 205 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 652 человека, в том числе 28 за сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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