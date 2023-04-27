В Татарстане 38-летний мужчина пойдет под суд за мошенничество

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Буинского района Татарстана. Его обвиняют в мошенничестве.

Как считает следствие, мужчина обманул своего знакомого предпринимателя в октябре 2021 года. Он сказал ему, что знает неких сотрудников в ФССП по РТ, которые якобы за деньги могут помочь бизнесмену купить два грузовика по низкой цене. В результате он убедил мужчину передать ему деньги якобы для приобретения автомобилей и передачи приставам. При этом предполагаемый злоумышленник исполнять взятые на себя обязательства не намеревался, поскольку не имел на то реальной возможности.

— В тот же день предприниматель передал ему более 1,1 млн рублей. А затем до февраля 2022 года под различными предлогами еще более 1 млн рублей. В дальнейшем, так и не получив транспортные средства, предприниматель обратился в правоохранительные органы, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Задержанный свою вину признал. Выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время дело будут рассматривать в суде.

Напомним, 19-летний житель Казани попался на удочку мошенников, поверив, что ему пишет голливудская актриса Анджелина Джоли. Он согласился «отмывать» для нее деньги за солидную комиссию.

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Айрат Назипов