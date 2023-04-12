В Кайбицком районе Татарстана временно закрывается движение по автодороге «Уланово — Каратун» — Большие Кайбицы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Кайбицком районе Татарстана временно закрывается движение по автодороге «Уланово — Каратун» — Большие Кайбицы, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики. Это связано с проведением капитального ремонта на участке с 23,4 км по 27,3 км.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ограничение будет действовать до 11 октября 2023 года.

Для объезда водителям предлагаются дороги регионального значения:

Уланово — Каратун;

Большие Кайбицы — Куланга.

Напомним, с 13 апреля по 13 июня будут полностью закрыты проезжая часть и тротуар на участке от дома №5 до дома №191 по улице 33-й Военный городок. Это связано с тем, что на участке будут прокладывать сети водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.



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Елизавета Пуншева