В России за сутки коронавирусом заболели 7 282 человека
За прошедшие сутки в России подтвердилось 7 282 новых случая заражения коронавирусом. В больницу попали 1 259 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 734 824 человека.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 150 человек, всего выздоровевших — 22 116 159 человек.
Помимо этого, коронавирус унес жизни 39 россиян. С начала пандемии от инфекции скончался 397 681 человек.
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