В России за сутки коронавирусом заболели 7 282 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в России подтвердилось 7 282 новых случая заражения коронавирусом. В больницу попали 1 259 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 734 824 человека.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 150 человек, всего выздоровевших — 22 116 159 человек.

Помимо этого, коронавирус унес жизни 39 россиян. С начала пандемии от инфекции скончался 397 681 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов