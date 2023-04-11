Тоннель Спасской башни в Казанском кремле закроют до 28 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

До 28 апреля в Казанском кремле будут закрыты тоннель и касса Спасской башни. Это связано с благоустройством пространства.

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, пройти на их территорию можно со стороны площади 1 Мая через соседнюю арку.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Приобрести билеты в Казанский кремль можно в визит-центре Присутственных мест, в кассах Тайницкой башни, а также на площади 1 Мая.

Напомним, Спасскую башню ждет новый этап реставрации. В марте Комитет Татарстана по охране культурного наследия начал общественные обсуждения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение дальнейших работ, которые продлятся до начала апреля. О том, какую оценку получил проект ГУП «Татинвестгражданпроект» по реконструкции Спасской башни, — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов