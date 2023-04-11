Биологи выяснили, что тигры обладают индивидуальными чертами характера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тигры обладают индивидуальными чертами характера, которые влияют на их успех в размножении и выживании. К такому открытию пришли биологи из Лондонской школы экономики. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал Royal Society Open Science.

Так, специалисты, проанализировали поведение 248 амурских тигров с помощью личностного теста, который прошли смотрители и ветеринары животных. Каждый из участников исследования ежедневно контактировал с тиграми. В результате выяснилось, что каждый хищник обладает уникальными чертами характера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогу исследования специалисты выявили у тигров две основные черты: уравновешенность и величие. Хищники, набравшие более высокие баллы за вторую черту, оказались здоровее, часто охотились на животных, больше ели и часто спаривались. Еще выяснилось, что тигры второй группы обладают более высоким статусом в зверином коллективе. Однако если у хищников в большей степени превалировала первая черта, то животные были более искренними, нежными и любвеобильными. В отличие от второй группы, эти хищники занимали более низкое положение в иерархии.

Половых различий специалисты не обнаружили.

Напомним, 6 января две тигрицы устроили схватку во время представления на арене цирка в Кисловодске. Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», когда одна из тигриц бежала по кругу арены, то на нее неожиданно набросилась другая. Животные вцепились друг в друга клыками и когтями, а дрессировщик Ярослав Запашный не мог их оттащить друг от друга. Хищников удалось разнять, однако представление в результате отменили.



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Антон Гаврилов