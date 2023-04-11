Казанцы рассказали, на что обращают внимание при знакомстве

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

72% казанцев обращают внимание на внешний вид человека при знакомстве. Еще 29% опрошенных оценивают внешность потенциального собеседника. Об этом говорится в результатах совместного исследования ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства A2: Research.

23% участников опроса признались, что при знакомстве смотрят на аксессуары и одежду собеседника, 21% оценивают наличие вкуса и стиля в одежде.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По мнению 62% казанцев, внешний вид собеседника является неприемлемым в том случае, если он смотрится вызывающе — к примеру, сюда относится слишком глубокое декольте или очень короткая юбка. Еще 39% респондентов рассказали, что в их картине мира неправильно, когда люди носят грязную, порванную, в шерсти домашнего животного одежду. Для некоторых казанцев неприемлемо, когда одежда не сочетается с окружающей обстановкой (к примеру, если человек пришел в ресторан в спортивном костюме). 37% участников опроса отметили, что могут высказать собеседнику мнение на этот счет, однако в том случае, если их об этом попросят.

В большей степени жители столицы Татарстана во время общения обращают внимание на ювелирные украшения (45%). 22% — оценивают обувь, столько же смотрят на сочетание элементов одежды. 15% обращают внимание на верхнюю одежду человека, а 13% — на часы. В меньшей степени опрошенные смотрят на такие аксессуары, как шарф, перчатки, шляпа.

Большее впечатление на казанцев во время общения производят украшения с бриллиантами (35%). Некоторые респонденты ценят, когда собеседник носит красивые серьги (17%) и кольца (15%).

Большая доля респондентов заявили, что обращают внимание на стоимость украшений и одежды собеседника.

26 января в результате исследования SuperJob выяснилось, что 69% казанских менеджеров по персоналу уверены в том, что внешняя составляющая соискателя может помочь ему при трудоустройстве и построении карьеры. 39% работодателей столицы РТ, напротив, заявили, что в их организации красота соискателя никак не влияет на его карьерный рост.



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Антон Гаврилов