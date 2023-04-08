В России магазины игрушек столкнулись с нехваткой «Монополии»

Уход из России компании Hasbro привел к тому, что сейчас в стране магазины игрушек столкнулись с дефицитом популярных настольных игр — «Монополия» и Uno. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные розничных магазинов.

Так, отмечается, что запасы классической версии «Монополии» закончились в розничных точках сети магазинов «Мосигра».

— Запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. По телефону поддержки на сайте «Мосигры» подтвердили, что владелец этого бренда, компания Hasbro, прекратила поставки в Россию, и будут ли они в обозримом будущем, неизвестно, — отмечается в статье.

Выяснилось и то, что не осталось экземпляров данной игры в магазинах Hobby Games. Однако авторы статьи отмечают, что «Монополию» все еще можно приобрести на маркетплейсах. Так, на Ozon и Wildberries популярная игра продается по цене, сопоставимой со стоимостью оригинальной версии. При этом часто товар размещен с пометкой «осталась одна штука».

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Антон Гаврилов