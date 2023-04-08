Россиянин попытался ввезти в страну 350 экзотических животных из ЮАР

В Московском аэропорту «Домодедово» таможенники обнаружили, что один из россиян привез с собой из-за границы более 350 экзотических животных. Как говорится на сайте ведомства, специалисты изъяли всех животных и передали их зоозащитникам.



Отмечается, что россиянин ездил в ЮАР транзитом через Эфиопию. Чтобы с экзотическими «сувенирами» ничего не случилось, он поместил животных в пластиковые контейнеры и надежно спрятал в туристическом рюкзаке.

Однако пройти мимо таможенников путешественнику не удалось. Мужчину остановили в «зеленом» коридоре и изъяли багаж. В ходе досмотра сотрудники ведомства обнаружили 14 карликовых хамелеонов и пять пантеровых жаб. Кроме того, у него имелись и насекомые: мокрицы, гигантские многоножки, расписные улитки, рогатый жук-гриб, а также псаммоды, которые водятся только на мысе Доброй Надежды, и марципановые тараканы.

Контрабандист рассказал, что привез животных в Россию для домашнего террариума. Однако по версии таможенников, он продавал их в соцсетях. В результате сотрудники ведомства вынесли решение об отнесении товаров к коммерческой партии.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в 2022 году сотрудники Татарстанской таможни выявили 2 614 административных правонарушений. Уточняется, что 43% правонарушений пришлось на юридических лиц, еще 42% — на физических лиц, а оставшиеся 15% на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

Чаще всего нарушители привлекались к ответственности за нарушения порядка и сроков представления статистических форм учета товаров при взаимной торговле со странами ЕАЭС. Всего в 2022 году в регионе деятельности Татарстанской таможни зарегистрировано 32 782 статформы. Это на 1,32% меньше, чем в 2021 году (33 221).



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Антон Гаврилов