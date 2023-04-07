Новости происшествий

17:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СК: чиновник МУП Нижнекамска взял 100 тысяч рублей за «подготовку» служебного жилья к приватизации

10:34, 07.04.2023
СК: чиновник МУП Нижнекамска взял 100 тысяч рублей за «подготовку» служебного жилья к приватизации
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске после получения 100 тысяч рублей задержан 35-летний начальник юротдела МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамск». Сегодня следователи будут ходатайствовать перед судом о его водворении под домашний арест, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

По версии силовиков, главный юрист МУПа брал деньги не для себя, поэтому дело возбуждено по признакам посредничества во взяточничестве.

Задержали фигуранта в ходе оперативных мероприятий сотрудников УЭБиПК. Силовики зафиксировали, как 5 апреля в обед у одного из домов по улице Баки-Урманче Нижнекамска чиновник получил от местной жительницы 100 тысяч. Силовики полагают, деньги передавались с целью решения вопроса о смене статуса жилья — со служебного на социальное и его последующей приватизации в обход законных процедур.

Вину задержанный признал частично.

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также