СК: чиновник МУП Нижнекамска взял 100 тысяч рублей за «подготовку» служебного жилья к приватизации

В Нижнекамске после получения 100 тысяч рублей задержан 35-летний начальник юротдела МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамск». Сегодня следователи будут ходатайствовать перед судом о его водворении под домашний арест, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



По версии силовиков, главный юрист МУПа брал деньги не для себя, поэтому дело возбуждено по признакам посредничества во взяточничестве.

Задержали фигуранта в ходе оперативных мероприятий сотрудников УЭБиПК. Силовики зафиксировали, как 5 апреля в обед у одного из домов по улице Баки-Урманче Нижнекамска чиновник получил от местной жительницы 100 тысяч. Силовики полагают, деньги передавались с целью решения вопроса о смене статуса жилья — со служебного на социальное и его последующей приватизации в обход законных процедур.

Вину задержанный признал частично.