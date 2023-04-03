В Татарстане дополнили указ о помощи членам семей погибших участников СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане внесли изменения в указ о единовременной денежной выплате членам семей военнослужащих, которые погибли в результате участия в специальной военной операции (СВО). Документ подписал раис республики Рустам Минниханов.

До этого в тексте указа говорилось, что разовая денежная выплата предусмотрена в случае гибели военнослужащего, участвующего в СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года. Согласно новой редакции, постановление дополняется словами «а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года».

Действие указа распространяется на членов семей:

граждан, добровольно выполнявших военные задачи в ходе СВО, погибших в результате участия в СВО;

военнослужащих (в том числе органов ФСБ), погибших в результате участия в СВО или непосредственного выполнения задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения СВО;

сотрудников УФСБ РФ по Татарстану, погибших в результате участия в СВО или непосредственного выполнения задач, связанных с ее проведением;

сотрудников органов внутренних дел РФ в Татарстане, погибших в результате участия в СВО или непосредственного выполнения задач, связанных с ее проведением.

Указ вступает в силу с 3 апреля 2023 года. Кабинету министров Татарстана поручено привести свои акты в соответствие с указом, а еще принять иные решения, обеспечивающие его реализацию.

Рустам Минниханов в конце августа 2022 года подписал указ, согласно которому в республике членам семей военнослужащих органов федеральной службы безопасности, погибших в результате непосредственного выполнения задачи по охране государственной границы России на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и ЛНР, также полагается единовременная выплата.

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Маргарита Головатенко