Казань вновь признана одним из самых комфортных городов-миллионников в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань вновь стала одним из самых комфортных городов-миллионников в России — она набрала 216 баллов из 360 возможных. Об этом рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько.

— Максимальный рост качества городской среды оказался в группе крупнейших городов с численностью населения свыше 1 млн человек и составил 15%. Я первую пятерку с удовольствием озвучу. Это Москва — 292 балла, Санкт-Петербург — 264 балла, Казань — 216 баллов, Нижний Новгород — 214 баллов и Ростов-на-Дону — 212, — сообщил он, говоря об индексе качества городской среды за 2022 год.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Индекс качества городской среды рассчитывается каждый год. Оценка дается по 36 индикаторам.



По итогам 2021 года Казань также входила в число самых комфортных российских городов-миллионников. В списке также были Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск.



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Татьяна Демина