Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга увеличилось до 32 человек

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Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выросло до 32 человек, 10 находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России.

По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в Следственном комитете России.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел накануне вечером. Предполагается, что взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую подарили Татарскому.

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Илина Хакимова