В Советском районе Казани 15 апреля запустят автоматическую систему полива

Как выяснило «Реальное время», с 15 апреля в Советском районе Казани запустят автоматическую систему полива, которая будет работать вплоть до 14 октября. На ее содержание и обслуживание МУП «Городские мосты» планирует потратить более 855 тысяч рублей из собственных средств.

Согласно требованиям организации, после заключения контракта исполнителю предстоит провести сезонную расконсервацию и опрессовку всей системы. После этого она будет запущена и обследована на наличие неисправностей, которые могли появиться зимой.

Однако находить и заменять поврежденные детали придется не только в начале сезона. Система будет работать ежедневно с 22.00 до 07.00. После ее выключения специалисты будут проводить осмотр и чистку шлангов, дождевателей, компрессоров и др.

С завершением сезона подрядчик также должен будет законсервировать систему. Провести данную процедуру необходимо с 1 по 14 октября — до наступления сильных холодов и большого количества осадков.

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Напомним, в январе сообщалось, что на содержание зеленых зон вдоль улично-дорожной сети Вахитовском и Приволжском районах Казани направят 16,4 млн рублей.



Заказчик — МУП трест «Горводзеленхоз». От подрядчика требуется выполнять равномерный покос травы тракторными или ручными косилками. Высота травостоя не должна превышать 5 сантиметров. Срок оказания услуг обозначен с 1 мая и до конца 2023 года.

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Максим Кокунин