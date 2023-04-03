«Известия»: в России обяжут граждан пускать в квартиры работников ЖКХ для установки счетчиков

В России граждан хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Нововведение коснется как собственников частных домов, так и квартир, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя правительству РФ.

Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в дом, будет предусмотрена административная ответственность.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что недопуск сотрудников ЖКХ в дома — это глобальная проблема. Она подчеркнула, что сегодня по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседей. Во всех иных случаях разрешения можно добиться только через суд.

Фото: realnoevremya.ru

— Должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для РСО за несоблюдение этих правил. Именно из-за того, что компании зачастую их не соблюдают, люди становятся жертвами аферистов, — подчеркнула Разворотнева.

Минстрой России предложил включить установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКХ. Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ.

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Илина Хакимова