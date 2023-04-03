«Известия»: в России обяжут граждан пускать в квартиры работников ЖКХ для установки счетчиков
В России граждан хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Нововведение коснется как собственников частных домов, так и квартир, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя правительству РФ.
Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в дом, будет предусмотрена административная ответственность.
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что недопуск сотрудников ЖКХ в дома — это глобальная проблема. Она подчеркнула, что сегодня по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседей. Во всех иных случаях разрешения можно добиться только через суд.
— Должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для РСО за несоблюдение этих правил. Именно из-за того, что компании зачастую их не соблюдают, люди становятся жертвами аферистов, — подчеркнула Разворотнева.
Минстрой России предложил включить установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКХ. Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ.
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комментарии
Но есть проблема, что люди забывают массово сообщать сведения о показаниях счетчиков в сбытовую организацию.
Или дают недостоверные сведения.Потому там сохраняли возможность платить по нормативу.
но чья о " умная" голова решила поставить счетчики водяные с выходом в интернет. Не учитывая ряд факторов.
И да предположим они поставили свой роутер специальный в квартиру.
А хозззззяин возьми ивыключи его от электричества ну случайно))
а возможность отключения электроприбора должна быть обязательно
ПБ и ПЭУ не дадут соврать.
и что?все в трубу вылетит все эти умные счетчики..ну посмеемся.
В сети все есть.Посмотрел я характеристики умных водяных счетчиков. связь по сотовому каналу то есть в счетчике стоит симка.
НО ка киз бетонного бокса сигнал сотовый дойдет до базовой станциисчетки стоят внизу у пода ваннойили у полда в туалете их экранирует или раковина или унитаз как пробиться сигналу?из эккранированного помещения по сути?
второе аккумулятор там на 4000 тысячи миллиампер ну неделя и он разрядится. кто будет заряжать? кто будет менять? пусть месяц буцдетрабоать ну три...апотом? когда массово у потребителей надо будет подззяряжть аккумуляторы? и что людям делать водой непользоваться когда аккумулятор на зарядке?))) люди быстро поймут как сделать минимальным потребление воды свое))) или кто будет ходить и менять аккумуляторы? ну...несерьезно смешно
НУ странно это акуумуляторы там от 2000 милиамперчасов до 4000 миллиампер . в режиме ежечасного мониторинга как заявлено. это будет я думаю быстро разяржаться быстрее чем за 6 лет.
И вопрос остается как радиосигнал сотовой связи выберется из ванной.
он будет стоять внизу все трбы понизу проходят сверху его будут экранировать компакт унитаз или раковина , проемов нет. стены бетонные.
НУ есть дверь деревянная по идеее она не будет мешать... но есть нюансы.
никто не помешаает жильцу красиво оформить дверь медной чеканкой или сделать красивый узор из алюминиевой фольги и наклеить на дверь. апотом закрыть это листиком двп..и все сигналу порадиоканалу буддет сложно пробиваться.и батарейка быстреесядет и...ну иплюс вандальное поведение жильцов когда будут просто бить шокерами по счетчикам излучающие элементы выйдут из строя. Зачем им этот весь головняк? Обслуживание счетчиков станет дороже самой воды. ну и влюбомслучаепроблема снятия показаний остается...я уверен радиоканал не подойдет.
НУ и унас умельцы же))) сделать в мыльнице генератор помех на частоте радикоанала этого ну элементарно. а это уже вообще непоймаать и вообще все уже есть называется Jammer GSM
читаем
Устройство излучает помеху в двух каналах (900 и 1800 MHz), ширина полосы – 50 MHz. При мощности излучения 70 милливатт на канал заявленное время непрерывной работы составляет 1 час. Реально прибор отработал больше 55 минут на изрядно потрепанных аккумуляторах 750 mAh, т. е. аккумуляторов 900 mAh из комплекта на час работы хватит наверняка. ну а если подключить через адаптер то... вообщем пошли мыться умываться включили. воду выключили .глушилку отключили. помещается в габаритах пачки сигарет. ядумаю надо начинать самому изготовление этих штук спрос будет)))) думаю таких много будет кто сделает пятый факультетили и физфак кгу работают специалистов выпускают))))
вообщестремление через тарифы жкх отнять уграждан побольше денег , через налоги тож побольше снять сдоходо влюдей этоплохо.
Плохо тем что снижается покупательная способность населения.
Падают продажи.
И это вызывает экономический кризис просто когда всем плохо. а вся сфера ЭКХ работала исправно при цене нанефть в 7 баксов,и квартплате в 200 рублей за однушку. и мусор вывозили лучше кстати и дворы убирали лучше вот пример 99 год. Есть способы ка ксделать цветущей страну но нетохота у народа отнять побольше денег самыми глупыми способами.Это тупик.Вот я ихотел показать что невыйдет у этих ничего