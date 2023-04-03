На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Ощущаемость сейсмособытия составила 5—6 баллов.

— Магнитуда — 6,9, Авачинский залив, глубина — 100 [км]. Ощущаемость — <…> 5—6 баллов. Нецунамигенное, — сообщили в пресс-службе. У МЧС по Камчатскому краю.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Спасатели обследуют здания в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе.

По данным «Камчатскэнерго», несколько микрорайонов города остались без света после того, как на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился один из турбогенераторов, энергоснабжение было быстро восстановлено.



23 марта в Сочи на глубине около 10 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 2—3 балла. Эпицентр находился на расстоянии 4 км от Лазаревского и 46 км — от Сочи.



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Илина Хакимова