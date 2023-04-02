Директор автосалона о «Москвиче 3»: «Продажи уже вовсю идут»

Татарстанские автодилеры высоко оценивают спрос на «Москвич 3», сообщает РБК «Татарстан». Директор автосалона «Renault КАН АВТО» Марат Нуруллин сообщил, что в Казани представлена бензиновая версия автомобиля «Москвич 3» с турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

— Продажи уже вовсю идут, причем интерес проявляют как физические, так и юридические лица. И мы ожидаем, что в будущем машины будут покупать еще активнее. Насколько мне известно, в этом году завод «Москвич» выпустил 600 автомобилей новой модели, а в следующем планирует увеличить объемы до 60 тысяч машин, — отметил он.

В пресс-службе «ТрансТехСервис» также отметили высокий спрос на новый автомобиль. Там рассказали, что в салонах доступны две модели нового российского автомобиля: «Москвич 3» с бензиновым 1,5-литровым турбированным двигателем, мощностью в 150 л.с., и электрокар «Москвич 3е» с запасом хода 410 км.

В ТТС выразили мнение, что российский бренд сможет заменить Haval Jolion, Omoda C5, Geely Coolray. С ними согласился и Нуруллин.



— Новая модель может стать полноценной альтернативой китайским автомобилям марок Haval, Geely и многим другим, поскольку она обладает схожими техническими характеристиками и находится в том же ценовом сегменте, — отметил директор автосалона «Renault КАН АВТО».



В январе этого года в пресс-службе автодилера «КАН-Авто» «Реальному времени» рассказали, что первые поставки новых автомобилей «Москвич 3» в Казань начнутся в марте.



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Елизавета Пуншева