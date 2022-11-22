Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Езда на автомобиле с летними шинами зимой несет опасность как для водителей, так и для пешеходов. Эксперты рассказали ГТРК «Татарстан», как подготовить машину к зиме.

В первую очередь нужно понять, чем отличаются летние и зимние шины. Главным компонентом обоих видов является синтетический каучук.



Фото: realnoevremya.ru

По словам менеджера ТСЦ «Вершина» Аделя Багаува, состав летних шин жестче. При температуре ниже +7 градусов он начинает замерзать и застывать. Соответственно, состав зимних шин мягче. Летом они стираются и плохо держат дорогу.

При этом, есть еще два вида шин — «всесезонки» и «липучки».

— По сути, все «всесезонки» являются летними шинами, состав их резины не может каждый раз меняться от погоды, то есть он один раз сделан, летний-летний, зимний-зимний, всесезонные они не будут справляться в морозы «-30», в «-10» даже я думаю, — отметил Багаув.

«Липучки» же предназначены для зимы. Их механизм построен на протекторе и некотором количестве канавок — ламелей. Однако рекомендуется использовать их только в городе.

Тем временем средние траты россиян на автомобильные шины по итогам октября 2022 года увеличились в годовом выражении на 29%, на шиномонтаж — на 14%. В октябре средний чек на услуги шиномонтажа составил 1,2 тыс. рублей, что на 14% выше прошлогоднего уровня. Средний чек на автошины достиг 5,7 тыс. рублей, что выше на 29%.

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Елизавета Пуншева