Билайн запускает услугу, позволяющую сменить имя сети на телефоне
Билайн запускает новую услугу «Мое имя сети», которая позволяет сменить имя оператора, отображаемое на экране смартфона, на любое другое. Услугу поддерживает большинство устройств и SIM-карт, а для ее активации может понадобиться всего несколько минут.
Сделать это может любой абонент — физическое лицо — на всех тарифах предоплатной системы расчетов билайн Россия. За первые 2 дня платить не нужно, далее — 2 руб./сут., или 49 руб./мес., в зависимости от региона вашей СИМ-карты. Пользователи Тарифа UP могут поменять название сети на «пчелайн» бесплатно. В течение оплаченного периода менять имя сети можно без ограничений по количеству раз. В международном роуминге, а также со включенным VoWiFi (ВоВайФай) измененное имя сети может не отображаться.
Для подключения нужно обновить мобильное приложение билайн (12+) до последней версии и в разделе услуг «Популярное» подключить услугу «Мое имя сети». Для переименования имени сети можно использовать буквы, цифры и ряд спецсимволов — при этом длина нового имени может быть не более 7 символов на кириллице и 10 на латинице.
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