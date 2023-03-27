В Бугульме из горящего дома пожарные спасли пятерых человек

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Бугульме пожарным удалось спасти из горящего дома пятерых жильцов. Как рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану, инцидент произошел в доме по улице Салиха Сайдашева.

Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного кирпичного многоквартирного дома. Там загорелись вещи. К моменту приезда пожарных едкий дым распространился по всему подъезду.

— Сотрудники пожарной охраны при помощи дыхательных масок капюшонного типа спасли из соседней квартиры трех человек и из квартиры, расположенной на втором этаже, двух человек, жильцы не пострадали, — рассказали в пресс-службе.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Площадь горения составила 10 квадратных метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

На прошлой неделе из госпиталя для ветеранов войн в Казани эвакуировали 50 человек из-за короткого замыкания. Людей вывели из здания до прибытия пожарных подразделений. Никто не пострадал.

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Айрат Назипов