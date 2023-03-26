В Татарстане зарегистрировали 158 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 158 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 26 марта в Татарстане зарегистрированы 202 920 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 199 929 человек, а за минувшие сутки — 162.
Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.
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