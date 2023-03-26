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В Татарстане зарегистрировали 158 новых случаев заражения коронавирусом

11:20, 26.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 158 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 158 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 26 марта в Татарстане зарегистрированы 202 920 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 199 929 человек, а за минувшие сутки — 162.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Илина Хакимова
ОбществоМедицина Татарстан

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