Леонид Тамбиев: «Если пройдем «Ак Барс», то будем говорить про Кубок Гагарина»

Главный тренер дальневосточного «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, в каком случае он будет считать, что сезон удался. Для этого ему нужно вначале пройти казанский «Ак Барс» (счет в серии 3-2 в пользу казанского клуба).

«Один тренер тут уже сказал: если не взяли Кубок, то, конечно, сезон в минус. Вот если и мы не возьмем Кубок, то зачем я тогда тут работаю? Все тренеры надеются на Кубок. Я и в Высшей лиге всегда так работал. Говорю ребятам перед началом розыгрыша, мне сам плей-офф не интересен, только Кубок Петрова. Правда сейчас мы Кубок Гагарина вообще не произносим. Но вот если пройдем «Ак Барс»... Еще раз, я же самоуверен. Вот «если» пройдем, то будем говорить про Кубок. Наклеим наклейку. Мы же рабочая команда», приводит слова Тамбиева корреспондент «Реального времени».

Также наставник «Адмирала» ответил на вопрос, почему он так уверенно заявляет, что в серии с «Ак Барсом» будет семь матчей. По его словам, отныне он будет аккуратнее выражаться, чтобы его не называли самоуверенным.



— А если не будет седьмого матча? Что мне тогда ответить вам? Плей-офф — это другое, мы знаем, что за команда играет против нас. Ребята выжимают из себя все, что есть. Много, понятно, что хочется сказать, но сезон не закончился, буду аккуратнее со словами.

Седьмой матч? Подождите два дня, посмотрим. Все равно у «Ак Барса» — еще один матч-поинт, — подвел итог Леонид Тамбиев.

Следующий, шестой, матч «Ак Барс» и «Адмирал» проведут в воскресенье во Владивостоке.