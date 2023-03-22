Евгений Пригожин предложил госсекретарю США профинансировать деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке

Фото: ru.wikipedia.org (на снимке — Энтони Блинкен)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением профинансировать деятельность компании на территории Африки. Письмо опубликовала пресс-служба организации.

Пригожин отметил, что начал вести дела в Африке в 2017—2018 годах. По его словам, ЧВК «Вагнер» удалось добиться значимых результатов в сфере безопасности. Он добавил, что многолетние попытки США и их сателлитов «навести порядок» и обеспечить безопасность на континенте ни к чему особенному не привели. По этой причине бизнесмен призвал американские власти отказаться от попытки политического влияния в этом регионе.



— Я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК «Вагнер» в обеспечении безопасности в Африке и профинансировать новый проект «Вагнер. Безопасная Африка», — сказано в письме.

Фото: ru.wikipedia.org (на снимке — Евгений Пригожин)

В начале месяца Пригожин сообщил о планах украинской армии заблокировать его штурмовые отряды. Он отметил, что противник приготовил для этих целей несколько группировок. По его словам, чтобы помешать планам противника, необходима слаженная работа всех российских подразделений.

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Айрат Назипов